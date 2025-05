"Non habemus Violam". Gazzetta commenta: "Non bella la scena di Fagioli"

vedi letture

"Non habemus Violam", scrive stamani La Gazzetta dello Sport in merito all'eliminazione dalla Conference League della Fiorentina arrivata ieri sera al Franchi per opera del Betis, citando la notizia dell'elezione del nuovo Papa, Leone XIV. Il verdetto della semifinale è stato deciso ai supplementari e secondo la rosea rispetta quel che si è visto: il Betis ha giocato meglio, ha attaccato di più e ha colpito un palo e una traversa.

La Fiorentina ha avuto la forza di risalire dallo svantaggio iniziale ma poi poco altro. Quanto a gioco, si è visto poco sottolinea il quotidiano. Pericolosità minima se non sui corner. La notte è girata quando Pellegrini ha inserito Ezzalzouli, lì la Fiorentina è andata sotto e non è più riemersa. Non bella la scena di Fagioli all'uscita dal campo, con l'ex Juve che ha contestato Palladino, ma gli estremi per il cambio c'erano tutti.