I cambi di Palladino fanno discutere, come quello di Folorunsho per Fagioli

Come riporta l'edizione di Firenze di Repubblica, nell'amarezza che resta dopo l'eliminazione dalla Conference League della Fiorentina ci sono anche alcuni cambi operati da Raffaele Palladino che fanno discutere. Come togliere Fagioli per Folorunsho, in un centrocampo già privo di Adli da inizio ripresa. Seguiranno giorni di riflessione, è chiaro. Ma resta il percorso, l’emozione, una doppia semifinale giocata con testa e cuore. In finale ci va il Betis e adesso a Palladino e ai suoi non resta che il campionato.

Clima da grande notte europea al Franchi, altro che Conference: tutto lo stadio che sventola le sciarpe e tiene alto il volume. Il primo tempo è un autentico show. Intensità allo stato puro, senza esclusione di colpi da una parte e dall’altra. Poi nel secondo tempo il ritmo rallenta e nei supplementari è Elzzalzouli a gelare i sogni della Fiorentina.