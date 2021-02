QUARTA, Il Chino vien dal mare: origini e retroscena

L'edizione odierna de La Nazione dedica sperticati elogi a Lucas Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina è in evidente crescita, e l'attacco del pezzo fa riferimento alla bella giocata ai danni di Perisic in occasione della traversa di Bonaventura venerdì scorso contro l'Inter, come esempio delle potenzialità del giocatore. Difensore volante che vien dal mare, da quella Mar de la Plata città natale anche del musicista Piazzolla e dello scrittore Soriano, muove i primi passi all'Urquiza, dove è preso grazie alla raccomandazione di Jorge Olguin, campione del mondo con l'Argentina nel '78. Inizia da centrocampista e se la cava bene, tanto da far muovere il River Plate. Lì la svolta tattica: viene provato come difensore centrale, e da regista arretrato è botto. Dotato di caratteristiche moderne, conquista l'attenzione di Marcelo Gallardo con cui vince di tutto in Argentina, subentrando - il destino - a Pezzella. La prima squadra a provarci in Italia fu la Sampdoria, che arretrò però davanti alla richiesta da 20 milioni. Il Covid poi ha permesso che il prezzo si abbassasse, e che Quarta divenisse il sesto difensore argentino a Firenze dopo Passarella, Gonzalo Rodriguez, Pezzella, Roncaglia e Basanta.