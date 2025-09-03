Quale futuro per Richardson e Sabiri? Occhio ai mercati esteri

Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri sono stati protagonisti, a ridosso del gong di mercato, di due trattative poi sfumate. La Nazione fa il punto su questi due calciatori che la Fiorentina ha provato a piazzare nell'ultimo giorno di mercato. Il primo direzione Hellas Verona, il secondo verso Monza, entrambe destinazioni non gradite ai due. Le due uscite non si sono concretizzate proprio per questo, ma non è detto che si rimanga così.

Il quotidiano fiorentino sottolinea come ci siano ancora diversi mercati aperti in giro per il mondo. Ad esempio, proprio Sabiri anno scorso si accordò per un prestito all'Ajman Club (Emirati Arabi) il 30 settembre, un mese dopo la fine del mercato italiano. Occhio quindi a mete esotiche per entrambi, inseriti comunque nelle due liste (Uefa e Serie A) da Stefano Pioli. Non sono da considerarsi fuori dal progetto, come invece lo è Gino Infantino, anche lui rimasto 'a piedi' a Firenze per mancanza di offerte, ma certo è che se arriveranno offerte da Emirati Arabi, Austria, Croazia, Belgio, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca e Portogallo - tutte nazioni in cui il mercato è ancora attivo - la Fiorentina le valuterà.