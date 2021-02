QUAGLIARELLA, Sfida da ex: lo vollero Galli e Salica

Fabio Quagliarella, ex della partita tra Sampdoria e Fiorentina, è al centro di un articolo amarcord dedicatogli dall'edizione genovese di Repubblica. Per lui Firenze, anche se l'avventura fu breve e non troppo profilica (trovò comunque il primo gol da pro a Gualdo Tadino) fu tappa importante: a fare di tutto per averlo, all'epoca, furono l'allora Giovanni Galli e l'ingegner Gino Salica, che poi avrebbe ricoperto il ruolo di presidente prima, e vice-presidente più tardi, rimanendo sempre nel CdA del club nell'era Della Valle.