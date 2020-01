PULGAR, Torna a Bologna: fischi o indifferenza?

Come spiega l'edizione odierna de La Nazione, in un Dall'Ara che sogna le 25mila presenze, lunedì cinquantamila occhi saranno puntati soprattutto su Erick Pulgar, l’uomo del gran rifiuto. Colui che ad agosto scelse di non rinunciare alle lusinghe della Fiorentina e a un ingaggio quasi raddoppiato e piantò in asso il Bologna e Mihajlovic nel cuore del ritiro. Traditore? In città il dibattito è aperto. In realtà a ‘tradire’ il Bologna è stata soprattutto la clausola di uscita fissata ad appena 12 milioni, una via di fuga agevolata messa nero su bianco a gennaio al momento del rinnovo del contratto, con un «azzardo» che finora non ha pagato. Tradimento o legittima scelta professionale? Fischi del Dall’Ara o gelida indifferenza? A Bologna si ricordano che su rigore Erick ha fatto 8 su 8.