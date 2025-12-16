Calciomercato Gudmundsson sotto esame, non è esclusa la sua cessione a gennaio

Albert Gudmundsson in dubbio per gennaio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina ha messo sotto esame l'attaccante islandese e non esclude una sua eventuale cessione nel mercato invernale. Il club approfitterà delle prossime settimane per esaminare attentamente le prestazioni del classe '97 e poi prendere una decisione. Ad oggi neppure l'entourage del giocatore scarta a priori una sua possibile partenza. Tutt'altro. Tra le squadre in ballo c'è la Roma, che però potrebbe permettersi più verosimilmente un'operazione che preveda al massimo il prestito.

Sono attesi sviluppi che facciano chiarezza sulla posizione dell'ex Genoa (e non solo). Saranno fondamentali i prossimi trenta giorni.