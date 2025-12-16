Calciomercato
Gudmundsson sotto esame, non è esclusa la sua cessione a gennaio
Albert Gudmundsson in dubbio per gennaio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina ha messo sotto esame l'attaccante islandese e non esclude una sua eventuale cessione nel mercato invernale. Il club approfitterà delle prossime settimane per esaminare attentamente le prestazioni del classe '97 e poi prendere una decisione. Ad oggi neppure l'entourage del giocatore scarta a priori una sua possibile partenza. Tutt'altro. Tra le squadre in ballo c'è la Roma, che però potrebbe permettersi più verosimilmente un'operazione che preveda al massimo il prestito.
Sono attesi sviluppi che facciano chiarezza sulla posizione dell'ex Genoa (e non solo). Saranno fondamentali i prossimi trenta giorni.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Firenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
4 L’ennesimo lunedì di riflessioni, la stessa filosofia di sempre, sperando che Vanoli e squadra reagiscano tra Losanna e Udinese
Copertina
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com