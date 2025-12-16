La passione del tifo non conosce crisi: sold-out il settore ospiti di Losanna

La passione del tifo non conosce crisi: sold-out il settore ospiti di LosannaFirenzeViola.it
Oggi alle 12:36
di Redazione FV

Nemmeno il momento più difficile della storia della Fiorentina è riuscito a scoraggiare i tifosi viola che giovedì, a Losanna, seguiranno in massa la formazione di Vanoli per la sesta e ultima gara valida per la «fase campionato» della Conference League.Come riporta stamani La Nazione, per la sfida che si disputerà alle 21 presso il piccolo ma confortevole Stadio della Tuilière (catino di 12.500 posti inaugurato appena cinque anni fa) saranno in tutto 850 i sostenitori viola in arrivo da Firenze e da tutta Italia.

I 606 posti del settore ospiti sono andati in fumo nel giro di poche ore, al pari degli altri tagliandi destinati ai supporters gigliati: 100 in un settore attiguo alla curva ospiti e 150 nelle due tribune dell’impianto.