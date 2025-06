FirenzeViola Primavera, Galloppa è pronto a rinnovare: ecco come cambierà l'Under-20

L'avventura di Daniele Galloppa alla guida della Fiorentina Primavera, salvo dietrofront che ad oggi avrebbero del clamoroso, pare destinata a proseguire anche nella prossima stagione. Rispetto alle sensazioni che si respiravano fino a qualche settimana fa infatti (con l'allenatore romano che sembrava pronto a tornare ad allenare tra i professionisti e il Rimini in pole position per aggiudicarselo), il club viola avrebbe deciso di prolungare l'accordo con il tecnico che negli ultimi due anni alla guida della formazione Under-20 ha ottenuto una Coppa Italia ed è arrivato secondo alle scorse finali scudetto.

L'ottimo percorso portato a termine nella recente annata (con conseguente qualificazione, per la prima volta nella storia viola, alla Youth League) ha convinto lo staff del settore giovanile capitanato dal responsabile Valentino Angeloni a portare avanti il percorso con Galloppa, che dopo aver ultimato le sue vacanze - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - si dovrebbe incontrare con la dirigenza per mettere nero su bianco il suo rinnovo (l'avventura alla Fiorentina per lui è iniziata nel 2020 alla guida dell'Under-17).

Per quanto riguarda la nuova Primavera, molte delle idee sono già chiare: tanti dei 2006 che lo scorso anno hanno debuttato tra i grandi (Rubino e Caprini su tutti) saluteranno al pari dei 2005 che erano già dei fuoriquota mentre verranno valorizzati elementi di talento che nella scorsa annata hanno avuto meno spazio. Tra di loro il centrale Sadotti e il mediano Keita (classe 2007) oltre alle stelline in arrivo dall'Under-18 Angiolini, Atzeni ed Evalgelista.