Fazzini, Viti e Kospo, giovani e motivati. La Nazione: "I jolly che Pioli è pronto a calare"

Anche sulle pagine de La Nazione si parla di giovani, in particolare il focus viene fatto sui tre nuovi acquisti della Fiorentina, Mattia Viti, Jacopo Fazzini e Eman Kospo, che hanno una voglia matta di scalare posizioni nelle gerarchie del gruppo dei titolari che sarà gestito da Pioli. Dei tre è senza dubbio Fazzini (classe 2003) quello che si porta dietro un maggior numero di chance di essere già considerabile nel pacchetto dei primi protagonisti negli undici di Pioli.

La considerazione di Pioli nei suoi confronti è l’altra chiave essenziale per considerarlo un jolly pronto a prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Kospo è stato un po' il colpo a sorpresa dell'estate viola. Pioli ha voluto subito conoscerlo, studiarlo, metterlo alla prova, considerarlo un’alternativa ai difensori già a disposizione e a quanto pare gli sono bastati pochi giorni di lavoro al Viola Park per capire e verificare che il ragazzo ha già i numeri per cavarsela in Serie A. L'arrivo di Mattia Viti ha messo un'altra pedina in più dietro, e lui sa di essere a disposizione e di conseguenza avrà i suoi spazi.