La Fiorentina in UK è in una bolla: Ranieri capitan-esempio, Gudmundsson pronto

La Fiorentina, all’interno del suo ritiro nello Staffordshire, è in una bolla, si legge su La Nazione. Dentro la quale non hanno dimora né i rumors di mercato né le voci legate a rinnovi che al momento tardano ad arrivare. Il lavoro della squadra di Pioli presso il St. George’s Park procede infatti come se niente toccasse un gruppo sempre più granitico, con capitan Ranieri che non perde occasione di incitare i suoi compagni nel lavoro quotidiano, Kean che arriva al campo di buon mattino e augura a tutti i presenti una serena giornata e il solito Dodò che, al termine dell’allenamento, per far sbrigare i compagni sale sul pullman della squadra e si mette a suonare il clacson tra le risate generali.

A gustarsi divertito questi momenti di "teambuilding" c’è l’artefice di tutto ciò, ovvero Stefano Pioli, che da martedì peraltro ha potuto contare anche sul rientro in gruppo di Albert Gudmundsson: l’islandese, una volta conclusa la sua fase di lavoro individuale finalizzata a un potenziamento fisico, si sta allenando da due giorni con la squadra e conta di tornare in campo già domenica con il Leicester, dopo aver saltato i test contro Grosseto e Carrarese.