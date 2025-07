Fiorentina, sì al Flamengo per Beltran. Corriere dello Sport: "Lui aspetta il River"

Il Corriere dello Sport fa il punto su una possibile cessione di Lucas Beltran al Flamengo. Il club brasiliano fa sul serio per l'argentino, recapitando un’offerta da 12 milioni più 3 di bonus alla Fiorentina, soddisfacendo così le richieste del club di Rocco Commisso. Quindi i viola hanno accettato di buon grado, dando il via libera ai brasiliani di intensificare i contatti col giocatore. Da settimane Pradè e Goretti stanno cercando di piazzare il Vikingo, consci di non poter ricavare una plusvalenza avendolo pagato a suo tempo 18 milioni di euro.

Il problema è la volontà del calciatore. Ad oggi il classe 2000 non è convinto di trasferirsi a Rio de Janeiro. Non solo, la sensazione è che stia temporeggiando nell'ottica di farsi un'idea più precisa sulle intenzioni del River Plate. Sta di fatto che il River potrebbe farsi avanti di nuovo, dopo che si era fatto avanti anche a maggio, cosa che incuriosisce Beltran. Ciò non toglie che il Flamengo rilancerà assicurando al ragazzo uno stipendio più sostanzioso.