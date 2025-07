La gioventù viola. Corriere Fiorentino: "Quanti under per Pioli: da Kospo a Fortini"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino è possibile leggere un focus sui giovani presenti nel ritiro della Fiorentina. Tra questi c'è Eman Kospo, difensore classe 2007 che i viola hanno prelevato dalla cantera del Barcellona e che dopo una ventina di giorni di preparazione sta già provando a prenotare un posto in difesa in vista della prossima stagione. Un altro giovane scalpita per mettersi in mostra è Niccolò Fortini, ancora non entrato in pianta stabile del gruppo di Pioli per via di qualche problema fisico. Il terzino classe 2006 ha dovuto smaltire i postumi dell’infortunio che lo aveva fermato sul finire della passata stagione e ora in Inghilterra punta a confermare le indicazioni che lo vorrebbero come prima alternativa a Dodò sulla corsia destra.

Anche se nel suo caso non mancano gli interessi di altri club, anche esteri, la dirigenza sarebbe già convinta di dargli fiducia a partire dal prossimo anno. E se Martinelli, promosso vice De Gea dopo l’addio di Terracciano, è ormai una certezza, dal terzo portiere Leonardelli passando per Kouadio, Trapani, Montenegro e Braschi, quella che stanno vivendo è un’esperienza di cui far tesoro prima di tornare in Primavera.