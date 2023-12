PRIMAVERA, Oggi con la Samp per ritrovare la vittoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nelle sue colonne odierne il quotidiano La Nazione dedica uno spazio alla Primavera della Fiorentina che oggi pomeriggio alle ore 14:30 sfiderà, dopo aver passato il turno di Coppa Italia contro il Genoa, la Sampdoria in trasferta. Per i ragazzi di Galloppa un'occasione importante per provare a ritrovare una vittoria che manca in casa Fiorentina da oltre due mesi. I baby viola hanno bisogno di un successo per tirarsi fuori dalle zone meno nobili della classifica. La Fiorentina infatti al momento è penultima con il peggior attacco del campionato.