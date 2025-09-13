Primavera, alle 15:00 Roma-Fiorentina: ci sarà Kospo. Assente Puzzoli
Quest'oggi la Fiorentina non scenderà in campo solamente con la prima squadra maschile (Fiorentina-Napoli alle 20:45) ma anche con la formazione primavera. I ragazzi di Galloppa infatti riprenderanno il proprio cammino in campionato alle 15.00 allo stadio Tre Fontane contro la Roma dell'ex tecnico Guidi. Reduci dal successo contro l'Inter per 1-0 e da 7 punti nelle prime tre uscite stagionali, i gigliati cercheranno di fare risultato anche contro i giallorossi, vittoriosi nell'ultimo turno contro il Sassuolo, per continuare a rimanere in testa alla classifica.
Per la trasferta laziale non sarà disponibile Giorgio Puzzoli, vittima di un problema muscolare, mentre è stato convocato ancora il bosniaco classe 2007, fresco d'esordio con la propria nazionale, Eman Kospo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati