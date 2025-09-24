Prima la titolarità poi stop, Ndour è finito fuori dai radar di Pioli
La Nazione oggi in edicola pone il suo focus su Cher Ndour. Dopo un precampionato da protagonista e alcune buone prestazioni con l'under 21 l'ex Psg aveva iniziato la stagione nel giro dei titolari con un ottimo esordio a Presov contro il Polyssia. Titolare anche Cagliari e Torino in campionato, dopo essere uscito nell'intervallo della sfida con i granata Ndour non è più tornato in campo. Il classe 2004 rappresenta una delle alternative a disposizione di Pioli a Mandragora e Sohm nel ruolo di mezzala.
Un'alternativa che, sempre presente in estate anche per il suo modo di interpretare quella posizione di raccordo tra centrocampo e attacco, nelle ultime uscite sembra essere stata dimenticata da Pioli. Ovviamente non si tratta di una bocciatura ma di una situazione legata anche alle esigenze di ogni singola gara. Sicuramente Pioli tornerà a fare affidamento sulle qualità sia tecniche che fisiche del bresciano.
