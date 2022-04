PRECEDENTI, Quando Nuno segnò tre gol a Salerno

Vincere contro la Salernitana è storicamente abbastanza agevole per la Fiorentina ed i 7 successi riportati nelle 11 gare ufficiali giocate contro i campani (con cui hanno perso solo una volta, nel 2003, negli ultimi 74 anni) lo dimostrano. Vincere all’Arechi, invece, è più difficile per i viola, che sono riusciti ad espugnare il campo dei granata solo una volta, esattamente il 23 settembre 2000, per 5-0, trascinati da una tripletta di Nuno Gomes.

Si trattava del primo turno di quella Coppa Italia che poi la Fiorentina si aggiudicò 9 mesi dopo e che rappresenta l’ultimo trofeo conquistato dai gigliati. Nello stadio divenuto tristemente noto per la bomba carta del 1998, quindi, la Fiorentina non ha mai vinto in una gara di Serie A, e riuscirci oggi, con la squadra di casa affamata di punti e senza vittorie interne da 11 turni, rappresenterebbe una mezza impresa