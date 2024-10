PONGRACIC, Prova a recuperare per Lecce, ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino nel fare un focus sull'avvio di stagione da incubo di Marin Pongracic si domanda se riuscirà a tornare a disposizione per la partita contro il Lecce, gara che per lui non sarà certamente come le altre. Per saperlo toccherà attendere le ore che precederanno la partenza per il Salento. Tuttavia, le ultime notizie parlano di una situazione che non sembra migliorare, con il croato che ieri si è allenato soltanto parzialmente in gruppo. Da capire se questo lungo stop sia frutto di una ricaduta o se l'infortunio sia stato più serio dell'affaticamento muscolare che è stato raccontato.