Polissya, Gutsulyak al CorSport: "Due club di Serie A su di me. Un sogno"

Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un’intervista a Oleksiy Gutsulyak, trequartista e simbolo del Polissya. Il giocatore ha raccontato in maniera lucida le difficoltà della squadra che derivano dal conflitto in Ucraina: “Dopo la partita col Paks, i nostri avversari sono rientrati in 4 ore, noi ne abbiamo impiegate 36. Non è una scusa, ma rende l’idea di quanto sia complicato competere in queste condizioni. La nostra missione è ricordare al mondo la guerra e chiedere la pace”.

Gutsulyak vive tra il calcio e le preoccupazioni per gli amici al fronte, come l’ex Karpaty Volodymyr Senytsia: "Sono fiero di lui, è un eroe". Sogna la Serie A, segue con attenzione il campionato italiano e ammette: "Due club stanno pensando a me, sarebbe meraviglioso". Tra i suoi riferimenti c’è Andriy Shevchenko, simbolo del carattere ucraino: "Non solo una leggenda del calcio, ma la voce del nostro Paese nel mondo".