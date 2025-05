Pisa si prepara al ritorno in Serie A: maxischermi all'Arena Garibaldi

Potrebbe - e dovrebbe - essere una giornata speciale a Pisa e per il Pisa. Come riporta stamani il Corriere Fiorentino, il presidente Giuseppe Corrado non potrebbe chiedere regalo migliore per i 75 anni compiuti ieri. Oltre 12mila giorni dopo, i nerazzurri toscani si preparano a tornare in Serie A: alla squadra di Pippo Inzaghi oggi alle 15 contro il Bari al San Nicola basterà un punto per garantirsi la matematica promozione nel massimo campionato italiano, ammesso che lo Spezia vinca la sua partita contro la Reggiana.

A Bari ci saranno 1.290 tifosi, tanti quanti i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, che sarà sold out. Si muoveranno in aereo, in treno e in auto, dando vita a un esodo grande nei numeri, nonostante la distanza, e nella passione. Chi non si recherà in Puglia avrà comunque l’opportunità di vedere la sfida all’Arena Garibaldi, grazie ai cinque maxischermi installati dal Comune (tutti di 4 metri per 2,50): 3 schermi verranno collocati di fronte alla curva Nord, 2 davanti alla gradinata.