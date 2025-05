Zaniolo torna a Roma. La Fiorentina ridiscuterà il prestito a fine stagione

vedi letture

Pensi a Roma-Fiorentina e pensi soprattutto a loro, Nicolò Zaniolo ed Edoardo Bove, che come sottolinea l'edizione di Firenze di Repubblica sono i due grandi ex della partita dell'Olimpico. Entrambi saranno in panchina seppur con motivazioni diverse. Zaniolo ritroverà la Roma a cinque mesi di distanza dal gol segnato con la maglia dell’Atalanta nella vittoria per 2-0 dello scorso dicembre. Una rete festeggiata con un’esultanza plateale che gli aveva generato i fischi e i cori contro del suo ex stadio, giusto per sottolineare l’ambiente ostile che ritroverà anche oggi, in cui però almeno dall’inizio sarà panchina.

Zaniolo, arrivato a Firenze a gennaio, fino ad ora ha inciso poco, ha giocato spesso fuori ruolo e soprattutto non ha creato le condizioni per un eventuale riscatto a fine stagione a fronte del prestito oneroso a 3,2 milioni con obbligo di riscatto a 15 milioni più 2 di bonus al raggiungimento del 60% delle presenze. Non avendo giocato così tante partite, dovrà scegliere la Fiorentina se operare il diritto di riscatto alle stesse cifre oppure no. La sensazione è che la società abbia in mente altro o comunque riprendere eventualmente Zaniolo ma a cifre più contenute.