La Juventus punta un difensore giovane: Comuzzo, ma non solo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche delle manovre di mercato che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta già portando avanti per costruire la Juventus del futuro. La rosea scrive che la priorità dei bianconeri è l'attacco, ma le antenne restano dritte anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto per un investimento di prospettiva: per questo secondo il quotidiano stanno continuando i contatti con la Fiorentina per Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 messosi in mostra in questa stagione. L'altro nome è quello di Giovanni Leoni del Parma, un anno più giovane di Comuzzo: la Juventus segue entrambi.