Ultima chiamata per la Champions. La Nazione: "Palladino contro Ranieri"

La Nazione oggi in edicola è sicura: oggi contro la Roma all'Olimpico è l'ultima chiamata per un posto nella prossima Champions League per la Fiorentina. Si tratta di un vero e proprio spareggio, sottolinea il quotidiano, per decidere che potrà ambire a un posto in Champions e chi invece si dovrà accontentare di restare nella battaglia per l'Europa League. Per una sera dimentichiamo tutto quello che è successo fino a questo punto di una stagione pazza e con segnali alterni.

Palladino contro Ranieri. Come sottolinea il quotidiano, stasera sarà un altro incontro di Palladino con un "vecchio" del calcio come Ranieri, dopo aver incontrato Pellegrini che giovedì tornerà al Franchi. Per giallorossi e viola percorso fotocopia per entrambe nelle ultime cinque gare di campionato: 3 vittorie e due pareggi. Entrambe sanno perfettamente che alle 20 il destino sarà più chiaro. La Fiorentina ha avuto poco tempo per preparare la partita, tornata a Firenze solo venerdì pomeriggio, mentre la Roma è da una settimana che ha in mente questa sfida. L'ultimo aspetto è la presenza di Kean in campo: con lui, la Fiorentina è un'altra cosa.