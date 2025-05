FirenzeViola Verso Roma con tanti ballottaggi. Ma la ritrovata certezza è Kean in attacco

Tra l’ambizione di raggiungere un posto in Champions e la necessità di dosare le energie in vista della sfida di ritorno di Conference contro il Real Betis: Raffaele Palladino si trova di fronte a un bivio mai così complesso. Questa sera, all’Olimpico di Roma, il tecnico cercherà comunque di mantenere viva la vocazione della sua squadra nell’infastidire le grandi, schierando un undici iniziale che tenga conto sia della fatica accumulata a Siviglia giovedì scorso sia delle numerose assenze che pesano sul gruppo. Nella lista dei convocati per la trasferta nella Capitale mancano infatti Dodo e Cataldi. Per il brasiliano ci sono spiragli di ottimismo, soprattutto dopo i controlli medici effettuati ieri, che lasciano aperta la porta a un possibile rientro in tempo per la gara di ritorno con gli spagnoli. Diversa la situazione per Cataldi, alle prese con un problema muscolare ancora indefinito, che rischia di tenerlo fuori dai giochi.

Quanti dubbi

Sulla fascia destra dovrebbe dunque essere confermato Folorunsho, mentre a sinistra Parisi contenderà una maglia da titolare a Gosens, non al meglio ma pronto a stringere i denti per esserci dal primo minuto. In difesa, con Ranieri squalificato, toccherà ancora a Comuzzo garantire copertura e solidità, anche in vista della sfida europea, mentre Marí tornerà titolare stasera per poi riposare - essendo fuori lista - nel match decisivo che vale l’accesso alla finale di Breslavia. A centrocampo, Mandragora e Adli sono sicuri del posto, mentre Fagioli dovrà guardarsi dalla concorrenza di Richardson e Ndour per completare il reparto. In attacco, finalmente dal primo minuto si rivedrà Kean, tenuto inizialmente in panchina a Siviglia: il centravanti ha recuperato una buona condizione fisica grazie agli ultimi allenamenti svolti col gruppo. Al suo fianco ci sarà Gudmundsson, pronto a supportarlo nel tandem offensivo.

ROMA (3-5-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 18 Soulé, 4 Cristante, 16 Paredes, 17 Koné, 3 Angelino; 11 Dovbyk, 14 Shomurodov.

A disposizione: 95 Gollini, 70 De Marzi, 25 Nelsson, 15 Hummels, 12 Saud, 2 Rensch, 34 Salah-Eddine, 27 Gourna-Douath, 61 Pisilli, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy, 35 Baldanzi, 56 Saelemaekers.

Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Pablo Marí, 15 Comuzzo; 90 Folorunsho, 8 Mandragora, 29 Adli, 44 Fagioli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 65 Parisi, 24 Richardson, 27 Ndour, 23 Colpani, 17 Zaniolo, 63 Caprini, 9 Beltran.

Allenatore: Palladino.

Stadio: Olimpico di Roma.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Diretta: ore 18 - SkySport, Dazn.