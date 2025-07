FirenzeViola Mandragora-Fiorentina: prossima settimana l'incontro tra le parti. C'è ottimismo

Rolando Mandragora-Fiorentina ancora insieme: si può. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per discutere il rinnovo di contratto. La società viola ha già fatto sapere agli agenti del centrocampista che sta preparando l'offerta adeguata da presentargli per allungare l'accordo in scadenza nel giusto 2026 (con opzione per il 2027 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali, tutte da almeno 45 minuti).

La Fiorentina fa sul serio.

Se in un primo momento sembrava che non ci fossero ancora le basi per parlare di vertice imminente, adesso è davvero questione di giorni. I dirigenti viola sono convinti di voler blindare Mandragora, giocatore che Stefano Pioli stima molto e che vuole con sé nella "nuova" Fiorentina. Ecco perché si punta a un contratto dilatato, con ingaggio più alto. Anche per spazzare via il pressing del Real Betis, che rimane alla finestra per conoscere gli sviluppi della vicenda tra le parti.

Mandragora in attesa.

L'ex Juventus ha sempre puntato a rimanere a Firenze, città dove è rinato professionalmente. La sua priorità è la Fiorentina, per questo ha aspettato mosse concrete della società viola. Adesso ci siamo: a stretto giro di posta Pradè e Goretti convocheranno l'entourage del giocatore per sedersi a un tavolo e confrontarsi su tutti i temi del caso. Cercando di soddisfare le esigenze reciproche per rinnovare il contratto di un elemento considerato centrale nel progetto.