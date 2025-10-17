Pioli contro il suo passato: il palco di San Siro e lo scudetto, occhio alla trappola degli ex
Domenica sera Pioli affronterà il suo passato. Per la prima volta si troverà di fronte da avversario alcuni degli eroi dello scudetto del Milan del 2022: Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael Leao, si legge su La Nazione. Pioli, l’allenatore che li ha costruiti passo dopo passo. Maignan, insieme all’attuale tecnico viola, diventò il miglior portiere della Serie A. Tomori fu voluto proprio dall’allora allenatore rossonero.
E infine Leao, talento anarchico, trovò proprio sotto la guida del tecnico emiliano la via della maturità: 11 gol e 10 assist nello scudetto, quando divenne il volto del progetto rossonero. Oggi, tre anni dopo, il tempo ha cambiato le maglie ma non i legami. Pioli cerca il primo colpo con la Fiorentina, i suoi ex fedelissimi sognano di cucirsi addosso il tricolore.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati