Pioli cambia mediana, fuori la qualità dentro la quantità di Sohm e Ndour

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sulle possibili scelte di formazione di Stefano Pioli. Il tecnico parmense dopo la sfida di domenica contro il Bologna ha parlato della necessità di avere maggiore equilibrio a centrocampo. In virtù di questo e di una serie di turnazioni obbligate dai tanti impegni ravvicinati prima della terza sosta nazionali, questa sera a San Siro la mediana viola dovrebbe essere diversa da come apparsa nelle ultime uscite. Fuori i due interpreti di maggior qualità, Fagioli e Nicolussi Caviglia, e dentro due giocatori di maggiore sostanza e qualità come Sohm e Ndour.

Il classe 2004 è l'unico centrocampista a disposizione di Pioli che in questo momento sembra avere nelle gambe la forza di dare una mano in fase offensiva alla coppia Kean-Gudmundsson. La probabile scelta dello svizzero invece va nella direzione di inserire più muscoli in mediana. In mezzo a loro due, nell'inedito ruolo di play-maker, dovrebbe esserci Mandragora.