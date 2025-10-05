Piccoli, Gattuso lo seguiva dall'estate: un attaccante in più per una nazionale a due punte

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio anche alla notizia della convocazione in nazionale di Roberto Piccoli. Il centravanti della Fiorentina è stato chiamato da Gattuso dopo il forfait causa infortunio di Zaccagni. L'ex allenatore di Milan e Napoli lo seguiva dall'estate. Il bomber bergamasco e il commissario tecnico azzurro si erano già parlati ad agosto, quando Piccoli era ancora al Cagliari, e i due si erano subito piaciuti. Il passaggio alla Fiorentina, con annesso un minutaggio inferiore rispetto a quando era in Sardegna, ha leggermente rallentato il suo percorso verso l'azzurro ma alla fine la convocazione è arrivata. La scelta di non sostituire Zaccagni con un giocatore di ruolo, ma di optare per una punta in più, è nella perfetta visione di Gattuso, che in questo momento ha in testa sicuramente le due punte.

All'Italia gli esterni, sia di ruolo che adattati, non mancano e quindi meglio chiamare una punta centrale da affiancare a Kean, Retegui e Pio Esposito. Gli azzurri si ritroveranno domani sera a Coverciano e venerdì pomeriggio partiranno per Tallin, dove sabato affronteranno l'Estonia. Martedì prossimo poi il confronto con Israele ad Udine.