Fiorentina-Roma, giochisti senza gol: cercasi bomber

Tre gol in cinque gare di campionato e appena 10 conclusioni nello specchio della porta per la Fiorentina. Cinque reti e 24 tiri in porta invece per la Roma. Questi sono i numeri offensivi, riportati da La Gazzetta dello Sport, di viola e giallorossi, oggi avversari alle 15:00 al Franchi. La differenza in questo avvio di stagione tra le due squadre, una (la Roma) in testa alla classifica l'altra (la Fiorentina) in in 17° posizione, sta nella difesa. I capitolini hanno subito appena un gol e sono la miglior retroguardia della Serie A, i gigliati invece di reti ne hanno prese sei. Tornando a parlare del rendimento delle squadre in attacco, fa specie vedere come due allenatori storicamente offensivi come Pioli e Gasperini non stiano riuscendo a trovare le giuste soluzione in avanti.

Un motivo può essere sicuramente la difficoltà iniziale di applicare i propri principi a squadre nuove, ma anche le difficoltà poi dei singoli possono diventare un fattore. Parlando di Fiorentina, su tutti il singolo più in difficoltà là davanti è sicuramente Moise Kean. Il centravanti gigliato, reduce da 25 gol stagionali l'anno passato, è ancora a secco di reti. Che sia un problema di testa o una difficoltà nel giocare con un partner in attacco, la Fiorentina ha bisogno che il suo centravanti ritrovi la via della rete. Dall'altra pure la Roma ha i suoi problemi, con Ferguson che ancora non sio è sbloccato e Dovbyk che dopo il gol a Verona ha sbagliato per due volte lo stesso rigore.