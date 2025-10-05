Ancora Gasperini, una "rivalità" che tra polemiche e sfottò va avanti dal 2009

La Repubblica (Firenze) oggi in edicola si concentra su Gian Piero Gasperini, avversario della Fiorentina questo pomeriggio al Franchi. Quella tra l'ex tecnico dell'Atalanta e i viola è una storia fatta di ruggini e tensioni che dura ormai da parecchi anni. Probabilmente l'inizio risale addirittura al 2009, quasi 20 anni fa, quando Gasperini, all'epoca allenatore del Genoa, non si presentò in conferenza stampa dopo il clamoroso 3-3 di Marassi che risultò decisivo per la qualificazione in Champions League dei gigliati.

Una rivalità che si è poi acuita con il tempo, soprattutto dal 2018, quando Gasperini accusò Chiesa di essere un simulatore al termine di un Fiorentina-Atalanta. Tra prese in giro sulle tribune e risposte del tecnico piemontese sia alla piazza che al presidente Commisso, le ruggini sono andate avanti e l'impressione della piazza è che Gasperini subisca una certa insofferenza nei confronti della Fiorentina. La Fiorentina infatti è la squadra che, dopo Juve e Inter, ha battuto più volte in assoluto il tecnico dei giallorossi, ben 14.