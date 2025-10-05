Dopo il Sigma Pioli cerca il bis contro la Roma, davanti Kean con Piccoli

vedi letture

Dopo la vittoria giovedì sera in Conference League contro il Sigma Olomouc oggi i viola hanno l'opportunità di provare a ripartire anche in campionato. Il successo sui cechi ha sicuramente ridato morale e fiducia ad una squadra in difficoltà e oggi contro la Roma, calcio d'inizio alle 15:00 al Franchi, potrebbe essere l'occasione giusta per togliere lo zero dalla casella vittorie in Serie A. Tre punti in campionato sono troppi pochi, soprattutto considerando le ambizioni di inizio stagione, e visto il calendario che aspetta i gigliati dopo la sosta (in successione Milan, Bologna e Inter) la sfida con i giallorossi assume tutti i connotati della possibile svolta. Vincere aiuterebbe a vedere al futuro con maggiore ottimismo e rilancerebbe la voglia di risalita in campionato, perdere significherebbe due settimane di polemiche, contestazioni e dubbi soprattutto sul progetto ambizioso sbandierato in estate. Dubbi e riflessioni che riguarderebbero anche Stefano Pioli ma, come riportato da La Repubblica (Firenze), il tecnico parmense gode della stima di Commisso e non è in discussione.

Parlando di campo la Fiorentina contro un avversario forte come la Roma può provare a sfruttare al massimo l'attacco della profondità delle sue punte. Organizzazione difensiva e ripartenze veloci e verticali. Certo i giallorossi con un solo gol subito sono la retroguardia migliore della Serie A e la Fiorentina uno dei peggiori attacchi ma Pioli conta di trovare anche in campionato i gol dei propri centravanti. Venendo alle scelte di formazione Pioli dovrebbe confermare il 3-5-2 con Pongracic, Marì e Ranieri davanti a De Gea. Confermati Dodo e Gosens sulle corsie esterne, in mediana ci saranno Nicolussi Caviglia, Mandragora e Fazzini. Quest'ultimo però dovrebbe agire tra il centrocampo e la linea degli attaccanti che saranno Kean e Piccoli.