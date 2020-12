PIATEK, L'Hertha è pronto ad abbassare le pretese

A gennaio l'attacco della Fiorentina subirà molto probabilmente una modifica, con Cutrone sempre più ai margini del progetto. Come scrive La Nazione, la posizione di Piatek rimane da monitorare con grande attenzione perché, pur volendosi garantire in ogni caso un riscatto di 18 milioni, l'Hertha Berlino sembra davvero pronto ad abbassare le pretese dopo quelle decisamente alte dell'estate. E il giocatore, da parte sua, vuol tornare in Italia.