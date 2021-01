PEZZELLA-QUARTA, Le due facce. E il futuro...

"Brividi argentini", titola stamani il Corriere Fiorentino in edicola a proposito della coppia di centrali sudamericani di Prandelli. Il quotidiano sottolinea come l'inizio dell'avventura di Martinez Quarta alla Fiorentina non era andato benissimo, anzi: all'Olimpico contro la Roma ebbe un impatto da brividi. Lui però non si è spaventato e si è preso un posto nello scacchiere di Prandelli. E ogni partita ha fatto un passo avanti. A Torino è stato praticamente perfetto e con 10 recuperi è stato il miglior viola in questa particolare statistica. L'altra faccia della medaglia è il capitano German Pezzella. Al Grande Torino ha commesso l'ennesimo errore di una stagione complicatissima, iniziata male per colpa di un infortunio e proseguita peggio con un'operazione in artroscopia. Il suo contratto scade nel 2022 e a lungo la sua cessione, a giugno, è parsa scontata. Ora non è più così e l’anno prossimo, senza Milenkovic (lui si, partente sicuro scrive il quotidiano) la Fiorentina potrebbe ripartire a passo di tango. Con Quarta e Pezzella, sperando che alla crescita del primo si accompagni la rinascita del capitano.