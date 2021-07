PEZZELLA, L'Atalanta lo vuole per sostituire Romero

Tutto da valutare il futuro di un German Pezzella, che dopo le tentazioni e le offerte last minute della scorsa estate è finito nel mirino di una squadra che farà la Champions: l’Atalanta. Proprio la società di Percassi ha messo sul taccuino anche il nome dell'argentino per rimpiazzare l’ormai partente Romero che andrà in Premier al Tottenham. Per il capitano viola, però, la trattativa è tutta da definire. Lo scrive La Nazione.