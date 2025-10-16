Pessimismo Pulisic, CorSport: "Può invece tornare Saelemaekers"

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sugli infortunati in casa Milan. Pulisic sosterrà gli esami clinici nella giornata di oggi dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Il problema di carattere muscolare autorizza il pessimismo in vista della sfida contro la Fiorentina, tanto che Allegri sta già studiando le strategie in caso di sua assenza. Ci saranno, invece, due tra Gimenez, Leao e Nkunku.

Potrebbe tornare a disposizione Saelemaekers a sorpresa: il dolore al flessore è quasi scomparso. Solo gli esami clinici daranno il verdetto, così come per Rabiot. Da valutare infine Estupinan, reduce da una botta alla caviglia con l’Ecuador.