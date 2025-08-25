Partenza a passo lento. Corriere Fiorentino: "Fiorentina bruttina, un passo indietro"

Una partenza a passo lento, viene definita così dal Corriere Fiorentino, quella della Fiorentina dopo il pareggio di ieri con il Cagliari nella prima giornata del nuovo campionato. Un punto, e (soprattutto) un passo indietro sul piano del gioco. Perché è finita in pareggio ma, per quello che si è visto, poteva pure andar peggio. Bruttina, la Fiorentina vista ieri, sicuramente lontana da quella che ha in mente Pioli. Serve calma, in attesa che certi meccanismi inizino a funzionare, che la condizione cresca e che alcuni singoli (vedi Kean e Fagioli) tornino o diventino quelli che tutti si aspettano. Ci saranno rotazioni e cambi, ovviamente, ma che questa sia la base sembra abbastanza evidente. Soprattutto, dovrebbe essere riconoscibile nell’identità.

Ieri per esempio, il Cagliari è partito con l’intenzione di rubare l’idea ai viola. Ritmi alti, pressione in avanti, pochi punti di riferimento tra le linee. Un atteggiamento che ha probabilmente sorpreso la Fiorentina. Peccato che Kean invece sia ancora una brutta copia di quello ammirato fin qua (incredibile il gol che si è mangiato) e che De Gea, dopo un paio di super parate, si sia lasciato sfuggire il pallone che Luperto (che a dire il vero ha staccato da solo) ha messo in porta. Un pareggio beffa, perché arrivato a un niente dal gong, ma giustissimo.