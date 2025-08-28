Parisi può andare in prestito, La Nazione: "Altrimenti se ne riparla a gennaio"

Oggi alle 11:44Rassegna stampa
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Nazione scrive che Pradè lavora per alleggerire il monte ingaggi. Ad esempio per Pablo Mari ci sono richieste da Grecia e Brasile. Discorso diverso per Fabiano Parisi: la Fiorentina gli rinnoverà il contratto fino al 2029, ma potrebbe valutare di mandarlo in prestito per farlo giocare. Non dovesse concretizzarsi niente entro la chiusura del mercato estivo, se ne parlerebbe a gennaio. 