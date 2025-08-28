Parisi può andare in prestito, La Nazione: "Altrimenti se ne riparla a gennaio"
FirenzeViola.it
L’edizione odierna de La Nazione scrive che Pradè lavora per alleggerire il monte ingaggi. Ad esempio per Pablo Mari ci sono richieste da Grecia e Brasile. Discorso diverso per Fabiano Parisi: la Fiorentina gli rinnoverà il contratto fino al 2029, ma potrebbe valutare di mandarlo in prestito per farlo giocare. Non dovesse concretizzarsi niente entro la chiusura del mercato estivo, se ne parlerebbe a gennaio.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
2 Comuzzo vuole restare a Firenze, ma ora c'è pure l’Atalanta su di lui. Fiorentina, non vendere un tuo gioiello
Copertina
FirenzeViolaIl cerchio si stringe intorno a Lindelof e Nicolussi Caviglia: lo stato dell'arte delle trattative
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo GiorgettiRanieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com