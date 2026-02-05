Paratici e il lavoro sui rinnovi: Mandragora, Dodò e Fortini nel mirino

Paratici e il lavoro sui rinnovi: Mandragora, Dodò e Fortini nel mirinoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Sul fronte legato ai rinnovi di contratto, Fabio Paratici, che verrà presentato oggi al Viola Park come nuovo direttore sportivo della Fiorentina, dovrà fare chiarezza sul futuro di Mandragora, Dodò e Fortini (entrambi in scadenza 2027). Mentre con i primi due dovranno essere ripresi i colloqui per un rinnovo che soprattutto nel caso del centrocampista è già apparecchiato è con Fortini che il d.s.

dovrà fare il punto, anche alla luce di un mercato invernale in cui l’ipotesi di una cessione alla Roma è stata tutt’altro che campata in aria. Lo riporta questa mattina il Corriere Fiorentino.