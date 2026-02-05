Kean torna titolare già contro il Torino, Repubblica: "Moise è il tuo momento"
"Kean, è il tuo momento per la sfida col Torino potrebbe tornare titolare", questo il titolo con cui apre questa mattina La Repubblica. Il quotidiano infatti sottolinea la possibilità di un ritorno da titolare sabato sera al Franchi in Fiorentina-Torino per Moise, dopo settimane passate a lottare contro un problema alla caviglia: "Dopo la ventina di minuti giocati al “Maradona” contro il Napoli, resta da completare l’ultimo step di un programma di recupero iniziato dopo la partita con il Milan, sostanzialmente un mese fa. Tornare titolare.
Al termine della sfida contro i rossoneri dello scorso 11 gennaio infatti, la caviglia del centravanti “violazzurro” si era nuovamente gonfiata convincendo tutti della necessità di un passo indietro per poi farne due avanti. Contro il Torino l’ex Juventus entra ufficialmente in ballottaggio con Piccoli, peraltro in netta crescita nell’ultimo periodo grazie alla continuità di rendimento, per una maglia da titolare. Tra oggi e domani verrà presa la decisione anche in base alle sedute di lavoro di Vanoli".
