Conference League, ultime ore per la lista UEFA: due nuovi acquisti fuori

Conference League, ultime ore per la lista UEFA: due nuovi acquisti fuori
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Manca poco alla decisione di Paolo Vanoli sulla lista UEFA della Fiorentina per la Conference League. Entro la mezzanotte di oggi il tecnico dovrà comunicare i tre cambi da apportare per la seconda parte della stagione. Come sottolinea La Nazione, oltre al probabile avvicendamento tra Lamptey e Kouamé e all’esclusione certa di Christensen (con Leonardelli confermato come terzo portiere), Vanoli dovrà scegliere chi tagliare tra i nuovi acquisti. Dei cinque arrivi di gennaio — Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani — due resteranno infatti fuori.