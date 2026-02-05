Vanoli studia il nuovo centrocampo, la Gazzetta: "Laboratorio viola"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha analizzato il centrocampo a disposizione di Paolo Vanoli e della Fiorentina dopo la chiusura del mercato. Con il tecnico viola che, dopo gli arrivi di Fabbian e Brescianini, è ancora alla ricerca della formula giusta in mediana: "Il centrocampo della Fiorentina ha un punto fermo, Nicolò Fagioli, garante del gioco e collettore di ogni pallone, e poi diverse variabili che permettono a Paolo Vanoli di calibrare la squadra in base all’avversario e alle necessità".

Il tutto ovviamente, rimarca la Gazzetta, dando sempre un occhio alla stabilità tattica della squadra: "Quando Brescianini e Fabbian giocheranno insieme, uno dei due (più facile Brescianini) dovrà sacrificarsi un po’, rinunciando ogni tanto a un’incursione per aiutare in fase di interdizione. Vanoli potrà modulare la mediana tenendo conto delle situazioni edi chi ha di fronte".