Kean, tanti gol attesi e poche reti: i numeri in Serie A dell’attaccante viola

vedi letture

I numeri non mentono, anche se vanno sempre interpretati. In Serie A, infatti, è Moise Kean a guidare la classifica degli xG per i singoli calciatori: l’attaccante viola ha fatto registrare un valore di 11,76 gol attesi, persino superiore a quello di Lautaro, attuale capocannoniere con 13 reti. Eppure, a fronte di questa produzione offensiva potenziale, Kean ha segnato soltanto 5 gol, risultando quindi in difetto di circa sei centri.

Un dato che, sottolinea il Corriere dello Sport, sorprende, soprattutto se si considera che nella scorsa stagione aveva superato le aspettative, chiudendo a quota 19 reti. Resta difficile stabilire quanto di questo scarto sia dovuto all’imprecisione sotto porta e quanto, invece, a una buona dose di sfortuna: per quest’ultima, del resto, non esiste ancora un’unità di misura. C’è però un’altra graduatoria interessante in cui la squadra di Paolo Vanoli primeggia, o poco ci manca.