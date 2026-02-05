Kouamé escluso da Vanoli: tra la mancata cessione al Verona e la replica viola
Dopo il trasferimento all'Hellas Verona saltato tra le polemiche, Paolo Vanoli ha ormai deciso da tempo di non convocare Kouamé, almeno finché l’ivoriano non tornerà ufficialmente a far parte della rosa della prima squadra. La responsabilità dell’operazione mancata, rimarca questa mattina La Repubblica, è stata scaricata dal Verona sul club viola, ma la Fiorentina ha replicato con fermezza attraverso un comunicato ufficiale dettagliato.
Nel testo, la società ripercorre gli ultimi, frenetici minuti di mercato, chiarendo come il contratto depositato dal Verona fosse incompleto e privo delle firme necessarie.
