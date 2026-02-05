Verso il Torino, Vanoli rilancia Kean dal 1': in dubbio la convocazione di Rugani
La Fiorentina di Vanoli si avvicina a grandi passi alla delicata sfida di sabato sera contro il Torino. Ieri al Viola Park si è svolto il secondo allenamento della settimana in preparazione al match. Sembra scontato stando a quanto riporta La Nazione, il rientro dal primo minuto di Kean, supportato in attacco da Gudmundsson e Solomon.
In difesa non sono attesi stravolgimenti: davanti a De Gea agiranno Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens. A centrocampo, invece, dovrebbe tornare Mandragora a completare la mediana con Brescianini e Fagioli. L’unica incertezza riguarda la convocazione di Rugani, che sarà decisa solo in extremis.
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
