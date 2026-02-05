Verso il Torino, Vanoli rilancia Kean dal 1': in dubbio la convocazione di Rugani

La Fiorentina di Vanoli si avvicina a grandi passi alla delicata sfida di sabato sera contro il Torino. Ieri al Viola Park si è svolto il secondo allenamento della settimana in preparazione al match. Sembra scontato stando a quanto riporta La Nazione, il rientro dal primo minuto di Kean, supportato in attacco da Gudmundsson e Solomon.

In difesa non sono attesi stravolgimenti: davanti a De Gea agiranno Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens. A centrocampo, invece, dovrebbe tornare Mandragora a completare la mediana con Brescianini e Fagioli. L’unica incertezza riguarda la convocazione di Rugani, che sarà decisa solo in extremis.