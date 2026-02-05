Gosens leader in campo e fuori: cena di squadra per rilanciare la Fiorentina

La Fiorentina prova a ripartire insieme dopo le tre sconfitte consecutive della scorsa settimana, che hanno scalfito un po’ delle certezze ritrovate nelle prime due settimane di gennaio, e lo fa con una cena di squadra organizzata da Robin Gosens, che ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro, non solo a parole, ma anche nei fatti. L’esterno tedesco avrebbe potuto salutare la squadra e trasferirsi in Premier League, guadagnando anche di più al Nottingham Forest. La Fiorentina aveva preso in considerazione la sua cessione, ma Robin ha deciso di restare: prima di pensare al proprio futuro personale, c’era da salvare la squadra, un patto condiviso con altri leader del gruppo.

Dopo questo “gran rifiuto” alla cessione, Gosens è diventato promotore della cena di squadra che si è svolta ieri sera. Curiosità a margine: il conto è stato saldato dai nuovi arrivati, diviso in parti uguali tra Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani. Lo riporta La Nazione