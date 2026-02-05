Torino in emergenza verso Firenze: out Vlasic e Prati. Simeone resta in dubbio

Il Torino di Marco Baroni, reduce dalla sconfitta di ieri sera per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, è già al lavoro per preparare la partita di campionato in programma per questo weekend tra Fiorentina e Torino, con fischio d'inizio previsto per sabato alle 20:45 al Franchi. Tra i granata, sottolinea La Nazione, non saranno disponibili per squalifica Vlasic e Prati, mentre restano out per infortunio Ismajli, Gineitis, Ilic e Aboukhlal. Rimangono inoltre in forte dubbio Simeone e Casadei.