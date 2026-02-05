Torino in emergenza verso Firenze: out Vlasic e Prati. Simeone resta in dubbio
FirenzeViola.it
Il Torino di Marco Baroni, reduce dalla sconfitta di ieri sera per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, è già al lavoro per preparare la partita di campionato in programma per questo weekend tra Fiorentina e Torino, con fischio d'inizio previsto per sabato alle 20:45 al Franchi. Tra i granata, sottolinea La Nazione, non saranno disponibili per squalifica Vlasic e Prati, mentre restano out per infortunio Ismajli, Gineitis, Ilic e Aboukhlal. Rimangono inoltre in forte dubbio Simeone e Casadei.
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
