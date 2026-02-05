Paratici già a colloquio con la squadra, La Nazione: "Ecco i nodi da sciogliere"

Anche La Nazione questa mattina apre sulle proprie pagine di Sport commentando l'arrivo a Firenze di Fabio Paratici, in quella che sarà la giornata di presentazione del nuovo ds della Fiorentina: "Parartici arriva a Firenze in uno dei momenti più delicati dell'era Commisso. La Fiorentina è terzultima, il margine d'errore è ridotto al minimo e la parola d'ordine, più che programmare, è rimettere ordine.

Sarà questa la prima missione del nuovo direttore sportivo viola, chiamato non a rifondare ma piuttosto a proteggere e accompagnare la squadra fuori dalla zona rossa. Paratici stamattina parlerà subito allo spogliatoio, perché in una stagione compromessa la prima partita da giocare è quella mentale. Il nuovo ds si insedierà come punto di riferimento quotidiano, coìon una presenza costante al centro sportivo Attenzione poi alla gestione dei dossier più sensibili, a partire dai rinnovi di Dodo e FUtini: situazioni da maneggiare con cautela per evitare che diventino fattori di disturbo in un momento già complesso".