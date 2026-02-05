È una Fiorentina poco fortunata: sono 12 i legni colpiti dai viola in 23 giornate
C'è una particolare classifica in cui la Fiorentina, a differenza purtroppo di quella di Serie A, si trova tra le prime posizioni. Si tratta infatti della classifica dei legni colpiti. Nelle prime 23 giornate, riporta il Corriere dello Sport, i viola sono quarti, alle spalle di Juventus, Inter e Napoli.
In totale, da Kean e compagni sono stati colpiti 12 tra pali e traverse, di questi legni, tre ne ha presi proprio Moise, 2 Piccoli, 2 Parisi, 2 Gudmundsson. A uno invece ci sono Brescianini, Ranieri e Mandragora. Non fortunato dunque la squadra di Vanoli che comunque non può fare appello solo alla cattiva sorte per giustificare i risultati stagionali.
