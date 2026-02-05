Retroscena Fortini, Gasperini e Massara non erano d'accordo sul suo acquisto

L'affare Roma-Fortini alla fine in quest'ultimo mercato non si è concretizzato soprattutto per via dell'ennesima diatriba in casa giallorossa tra Gasperini e Massara. Le idee iniziali erano chiare, sottolinea Tuttosport: Massara ha corteggiato a lungo il terzino classe 2006 della Fiorentina, con l'intenzione di puntare su un giovane talento emergente.

Dall’altra parte però Gasperini spingeva invece per Lorenzo Bernasconi, tre anni più grande rispetto al collega viola e con maggiore esperienza tra i professionisti. Bernasconi, del resto, aveva già avuto modo di mettersi in mostra in Prima Squadra la scorsa stagione all’Atalanta, proprio sotto la guida di Gasperini, che ne conosceva bene le qualità e le potenzialità.