La Fiorentina inizia una nuova era dirigenziale, il CorFio: "Pronti via Paratici"

Quella di oggi in casa Fiorentina è senza alcun dubbio la giornata di Fabio Paratici, nuovo ds gigliato che oggi si presenterà alle ore 13 al Viola Park in conferenza stampa. È proprio di questo tema che oggi parla il Corriere Fiorentino, titolando "Pronti via Paratici". Il quotidiano in merito aggiunge poi: "Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina è arrivato a bordo di un van dai vetri oscurati che lo ha accompagnato fin dentro il Viola Park, ad accoglierlo il d.g. Alessandro Ferrari.

Il primo giorno di un incarico che la Fiorentina e il dirigente piacentino hanno sottoscritto fino al 2030, e che entrambe le parti hanno dovuto attendere per oltre un mese". Il Corriere Fiorentino sottolinea poi come la scelta di puntare su Paratici sia partita da Rocco Commisso: "Scelto in prima persona da Rocco Commisso, sarà lui la figura che dovrà indicare la strada da percorrere per dar vita a un nuovo progetto sportivo. Decidendo il da farsi sul mercato estivo, ma non solo, visto che già in passato ha ricoperto ruoli di grande responsabilità".